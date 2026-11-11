Ердоган не привітав Христодулідіса на COP31 у Туреччині — Cyprus Mail

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс прибув на кліматичний саміт ООН COP31 у турецькій Анталії, де його привітав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган до цього моменту вже залишив сцену, тому не вітав кіпрського лідера, повідомляє Cyprus Mail.

Реакція Нікосії

Більшість інших світових лідерів, які прибули на саміт, зустрічали разом Гутерреш та Ердоган. Речник уряду Кіпру Костянтинос Летимбіотіс назвав відхід турецького президента зі сцени «проявом зневаги до ООН».

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Інші учасники

Раніше лідера кіпріотських турків Туфана Ерхюрмана на саміті привітав Ердоган, тоді як Гутерреш цього не зробив. У середу вранці до Анталії для участі у саміті також прибули Унал Устел, Фікрі Атаоглу та Тахсін Ертугрулоглу. У виданні назви їхніх посад подано в лапках.

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