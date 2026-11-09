Ердоган оголосив про два родовища з потенціалом 135 млн барелів — RMF24

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про відкриття двох нових нафтових родовищ Газілер і Чардакли в районі Габар, у провінції Ширнак на південному сході країни. За попередніми оцінками, їхній сукупний потенціал становить 135 млн барелів нафти, повідомляє RMF24.

Видобуток почали у жовтні

Ердоган повідомив про відкриття після засідання турецького уряду. За його словами, видобуток на двох нових ділянках розпочався у жовтні. Водночас президент уточнив, що показник у 135 млн барелів означає обсяг нафти, яка залягає в родовищах. Частку цих запасів, яку можна буде видобути технічно та економічно, не уточнювали.

Плани для району Габар

Наразі зі 184 свердловин у районі Габар видобувають приблизно 84 тис. барелів нафти на добу. Турецька влада планує нарощувати виробництво шляхом запуску нових свердловин і розвитку наявних нафтових полів.

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Президент Туреччини заявив, що в другій половині 2027 року кількість свердловин у регіоні має зрости приблизно до 230, а добовий видобуток — перевищити 100 тис. барелів. За оцінкою Ердогана, виробництво на рівні 120 тис. барелів на добу могло б приносити турецькій економіці еквівалент близько 4,4 млрд доларів на рік.

Скорочення імпортної залежності

Турецька влада в останні роки посилює зусилля зі збільшення внутрішнього видобутку енергетичної сировини, прагнучи зменшити залежність держави від імпорту.

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