Ердоган закликав припинити війну між США та Іраном — Anadolu Agency

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у четвер, 12 листопада, провів зустріч із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Переговори відбулися на полях COP31 в Анталії, середземноморському місті Туреччини, повідомляє Anadolu Agency.

Теми переговорів

Учасники зустрічі обговорили регіональні й глобальні питання, що стали частиною порядку денного розмови. Також ішлося про двосторонні відносини Туреччини та Ірану, які були окремою темою переговорів двох президентів.

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Заклик до дипломатії

Під час розмови Ердоган закликав до негайного припинення війни між США та Іраном. На думку турецького президента, дипломатії слід дати можливість започаткувати нову еру стабільності.

Ердоган також заявив про готовність і надалі підтримувати мирні зусилля разом із «братніми країнами» регіону. Цю позицію він висловив під час зустрічі з Пезешкіаном в Анталії. Фраза «братні країни» у повідомленні стосується держав регіону, з якими Туреччина, за словами Ердогана, готова підтримувати мирні зусилля.

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