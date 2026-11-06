Ерхард Дітль присвятив вірш і малюнок Яношу — Der Spiegel

У Німеччині автор та ілюстратор Ерхард Дітль створив малюнок і написав вірш на пам’ять про дитячого письменника та художника Яноша, який помер цього тижня. Про це повідомляє Der Spiegel.

Прощання з автором

На малюнку Дітля зображене тигрове каченя з творів Яноша, що плаче. У вірші 73-річний ілюстратор назвав колегу своїм взірцем через його невимушеність, фантазію, анархічність, створені ним світи та легку манеру малювання. Дітль також написав, що Яноша всім бракуватиме, і запитав, чи зможе той колись спуститися на останній келих вина.

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Автор Ольхі

Ерхард Дітль ілюструє дитячі книжки з 1983 року. У 1990 році він видав першу книжку серії про Ольхі — «Die Olchis sind da». Герої цієї серії живуть на сміттєзвалищі Шмуддельфінга: зеленим істотам подобається те, що люди вважають огидним, і вони ніколи не мають болю в животі.

На прощання з Яношем також відгукнулися комік Отто Ваалькес, художниця та карикатуристка Der Spiegel Гелена Баумаєстер, дитячий письменник і ілюстратор Інго Зігнер, карикатурист Юліан Фібах, письменниця Ельфі Доннеллі та карикатурист Томас Плассманн.

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