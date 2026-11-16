Ерхюрман підтримав пропозицію про товариські матчі на Кіпрі — Cyprus Mail

На Кіпрі лідер турків-кіпріотів Туфан Ерхюрман заявив, що готовий підтримати пропозицію президента Нікоса Христодулідіса провести товариські футбольні матчі між греками- та турками-кіпріотами. Таке рішення двох лідерів «сприятиме створенню позитивного клімату», повідомляє Cyprus Mail.

Пропозиція серед заходів довіри

У дописі у Facebook Ерхюрман зазначив, що раніше вже пропонував подібну ініціативу. За його словами, проведення матчів входило до переліку десяти заходів зі зміцнення довіри, які він представив під час першої зустрічі з Христодулідесом. Водночас він не став акцентувати на тому, кому саме належить авторство ідеї.

Товариські матчі є 18-м пунктом пакета з 19 пропозицій, який Христодулідес передав Ерхюрману та ООН. Газета Phileleftheros опублікувала цей пакет у неділю. Серед інших ініціатив — відновлення програми Imagine, повернення Вароші за умови роботи порту Фамагусти під егідою Європейської комісії та розмінування ймовірно небезпечних ділянок площею по 70 тисяч квадратних метрів з кожного боку.

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Попередні футбольні ініціативи

У січні Ерхюрман повідомляв, що його пропозицію провести матч між командами гравців до 14 років із грецької та турецької кіпріотських громад відхилили. Причиною тоді назвали те, що грецькі кіпріотські клуби були «пов’язані правилами міжнародних федерацій».

У серпні футбольний клуб «Барселона» скасував запланований двотижневий дитячий табір на кампусі Університету Близького Сходу поблизу Нікосії після того, як Кіпрська футбольна асоціація звернулася до свого іспанського відповідника. Асоціація посилалася на угоду 2013 року, укладену в Цюриху під егідою ФІФА та УЄФА. Вона передбачає інтеграцію турецької кіпріотської федерації до Кіпрської футбольної асоціації як єдиного визнаного органу з організації футболу на острові.

Останній згаданий у матеріалі двогромадський матч відбувся 19 вересня у Нікосії: аматорські команди Yenikent Percinci та Apollon Yeri провели гру, яку інформаційний пункт ЄС підтримав як ініціативу зі зміцнення довіри.

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