Ерхюрман заявив про відсутність перешкод для контактів із турками-кіпріотами — Cyprus Mail

Лідер турків-кіпріотів Туфан Ерхюрман на саміті Організації тюркських держав в Анкарі, Туреччина, заявив, що для тісних контактів країн-членів організації з турками-кіпріотами немає перешкод. Він назвав можливими сферами взаємодії науку, освіту, культуру, технології та дипломатію. Про це повідомляє Cyprus Mail.

За словами Ерхюрмана, турки-кіпріоти багато років зазнають «несправедливої ізоляції», яка обмежує їхні прямі контакти з міжнародною спільнотою, економічний і соціальний розвиток та інтеграцію зі світом. Він заявив, що участь у міжнародному житті в галузях культури, спорту, науки, освіти й економіки є питанням прав людини, яке слід розглядати поза політичними домовленостями.

Заяви про міжнародні заходи

Ерхюрман стверджує, що були спроби не допустити молодь до міжнародних спортивних змагань, перешкодити проведенню культурних заходів і обмежити прямі контакти турків-кіпріотів із зовнішнім світом. На його думку, такі дії ускладнюють формування взаємної довіри та створення умов для врегулювання на острові.

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Він також сказав, що порушував перед генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем питання щодо ініціатив кіпрсько-грецької сторони, спрямованих на скасування дитячого футбольного табору, організованого FC Barcelona, та музичного фестивалю в Кіренії. За словами Ерхюрмана, Гутерреш назвав ці ініціативи такими, що не сприяють довірі. Він також повідомив, що Єврокомісія у листі підтвердила ціль ЄС, сформульовану у 2004 році, щодо припинення ізоляції турків-кіпріотів.

Пропозиції співпраці

Ерхюрман запропонував розвивати спільні дослідницькі програми між університетами, академічні й культурні обміни для молоді, а також співпрацю у спорті. Серед інших можливих напрямів він назвав виставки, концерти, виконавське мистецтво, торгівлю, інвестиції, цифрову трансформацію та інновації.

За його словами, турки-кіпріоти готові бути економічним, науковим і культурним мостом між тюркським світом та східним Середземномор’ям. Ерхюрман додав, що продовжуватиме працювати над справедливим і тривалим розв’язанням кіпрського питання у тісних консультаціях із Туреччиною.

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