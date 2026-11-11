Еррані й Паоліні вийшли до півфіналу WTA Finals — Interia Sport

В Індіан-Веллсі, США, італійські тенісистки Сара Еррані та Жасмін Паоліні здобули другу перемогу на груповому етапі парного розряду WTA Finals. За даними Interia Sport, олімпійські чемпіонки Парижа обіграли іспанку Крістіну Буксу та американку Ніколь Меліхар-Мартінес із рахунком 3:6, 6:2, 10:7 і першими гарантували собі місце у півфіналі турніру.

Перший сет за суперницями

Еррані та Паоліні поступилися у стартовій партії з рахунком 3:6. Вирішальним став брейк у третьому геймі, після якого пара Букса — Меліхар-Мартінес зберегла перевагу до завершення сету.

У другій партії італійки одразу взяли подачу суперниць, а за рахунку 3:1 оформили ще один брейк. На власній подачі Еррані та Паоліні не дозволили опоненткам заробити жодного брейк-пойнта та зрівняли рахунок за сетами, перемігши 6:2.

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Перевага в супертібрейку

У вирішальному супертібрейку до десяти очок італійська пара повела 7:1. Букса та Меліхар-Мартінес скоротили відставання до двох очок, однак Еррані й Паоліні завершили матч перемогою 10:7.

Для італійок це третя участь у WTA Finals. У двох попередніх розіграшах вони не змогли вийти з групи. Перший матч на нинішньому турнірі Еррані та Паоліні провели проти Катерини Сінякової й Тейлор Таунсенд, узявши реванш за поразку у фіналі в Маямі в березні.

У 2026 році Еррані та Паоліні також дійшли до фіналу в Маямі й виграли турнір у Токіо. Саме перемога в Японії забезпечила італійському дуету останню путівку до WTA Finals.

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