Рада ЄС і Європейський парламент 18 листопада досягли попередньої угоди, яка має прискорити процедури видачі дозволів для проєктів у сфері відновлюваної енергетики, електромереж і систем зберігання енергії. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Модернізація енергетичної інфраструктури

Угода має пришвидшити розгортання критично важливої енергетичної інфраструктури в Євросоюзі, зміцнити енергетичну безпеку блоку та модернізувати електромережі для переходу до кліматичної нейтральності.

Домовленість завершує погодження директиви щодо процедур видачі дозволів. Вона є першою частиною Європейського пакета електромереж, спрямованого на модернізацію та розширення енергетичної інфраструктури Європи.

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Пакет також є складовою дорожньої карти One Europe, One Market, яка має посилити європейську конкурентоспроможність і знизити ціни на енергію.

Подальше затвердження

Міністр клімату, енергетики та довкілля Ірландії Дарраг О’Браєн назвав угоду важливою віхою в енергетичному порядку денному ЄС. За його словами, швидші та спрощені процедури сприятимуть електрифікації Європи й розвитку інфраструктури для чистої, доступної енергії внутрішнього виробництва.

Попередню угоду ще мають схвалити Рада ЄС та Європарламент. Після юридично-лінгвістичного перегляду її повинні формально ухвалити обидві інституції. Держави-члени матимуть півтора року, щоб включити положення директиви до національного законодавства.

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