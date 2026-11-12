Європейський Союз може обговорити оновлення митного союзу з Туреччиною, якщо Анкару вважатимуть активною учасницею зусиль щодо відновлення переговорів і врегулювання кіпрського питання. Про це з посиланням на обізнані джерела повідомляє Cyprus Mail.

За даними видання, Брюссель готовий розглянути зміну чинних домовленостей за умови, що Туреччина братиме активну участь спершу у відновленні предметних переговорів щодо Кіпру, а потім — у зусиллях для врегулювання проблеми.

Як діє чинний механізм

Митний союз між ЄС і Туреччиною діє з 1996 року. Оскільки Туреччина не є членом Євросоюзу, вона не має всіх переваг цього механізму.

Зокрема, коли ЄС укладає торговельну угоду з третьою країною, імпорт із неї до Туреччини не може обкладатися митом. Водночас ця третя країна може зберігати тарифи на турецький експорт.

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Анкара давно домагається перегляду угоди або повного членства в митному союзі. Повне членство нині мають 27 держав ЄС і Монако.

Заяви сторін

У квітні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан закликав поліпшити умови співпраці з ЄС. Він також заявляв, що відносини Туреччини з Євросоюзом «тримають у заручниках» позиції однієї країни. У лютому Фідан пов'язував просування питання митного союзу зі зняттям застережень сторін у ЄС, зокрема грецько-кіпрської адміністрації.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос минулого тижня заявила в Європарламенті, що деякі європейські країни чітко зацікавлені в оновленні митного союзу з Туреччиною. Водночас речник уряду Кіпру Константінос Летимбіотіс у квітні сказав, що Туреччина має «подивитися в дзеркало», якщо шукає причини відсутності прогресу у відносинах з ЄС.

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