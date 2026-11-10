ЄС готує нові кіберсанкції після атаки на супермаркети Франції — Anadolu Agency

Європейський Союз готовий до швидкої та спільної відповіді на кібератаки, які порушили роботу холодильних систем у сотнях супермаркетів Франції. Речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануни заявив, що блок також працює над новими кіберсанкціями, повідомляє Anadolu Agency.

Реакція Євросоюзу

За словами Ель-Ануни, ЄС визнав атрибуцію Франції, яка пов’язала атаки з Іраном, і висловив повну солідарність із країною. Він наголосив, що Євросоюз протидіятиме шкідливій кібердіяльності, використовуючи всі доступні інструменти.

Серед таких механізмів речник назвав інструментарій кібердипломатії ЄС, зокрема санкції. Він нагадав, що у березні Євросоюз уже запровадив обмежувальні заходи проти іранської структури в межах режиму кіберсанкцій через діяльність, спрямовану проти кількох держав-членів, зокрема Швеції та Франції.

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Розслідування у Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро раніше заявив, що Париж розглядає всі варіанти реагування, включно з кроками поза межами дипломатичних заходів і санкцій ЄС. Йдеться про підозрювану причетність підрозділу Корпусу вартових ісламської революції Ірану до кібератаки.

За даними французької влади, у ніч проти 11 жовтня атака зачепила близько 700 об’єктів супермаркетів. Паризька прокуратура розпочала розслідування щодо керівника іранської групи Shahid Kaveh, яку називають кібернаступальним підрозділом, пов’язаним з Електронним і кіберцентром Корпусу вартових ісламської революції, двох його заступників та інших невстановлених осіб. Прокуратура також запросила міжнародні ордери на арешт у цій справі.

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