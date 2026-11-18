У Брюсселі, Бельгія, інституції ЄС готуються формалізувати відтермінування запровадження правил, які зобов’язують компанії, що імпортують нафту й газ до блоку, моніторити викиди метану. Нафтогазові компанії стверджують, що через недостатньо конкретні інструкції не розуміють, як незалежно підтверджувати свої звіти та укладати нові контракти без юридичних ризиків, повідомляє Politico.

Позиція галузі та країн ЄС

Лобістська група IOGP Europe заявила, що компаніям знадобиться щонайменше три роки для запровадження й масштабування необхідної інфраструктури. Країни-члени ЄС підтримують відтермінування на один рік, але прагнуть мати можливість продовжити його, якщо Єврокомісія не надасть докладних рекомендацій до червня наступного року.

Представники індустрії стверджують, що невизначеність змушує додавати до контрактів положення про розподіл ризиків, можливість дострокового припинення угод або перенаправлення вантажів за межі ЄС. За даними S&P Global Energy, у січні—жовтні 2026 року обсяг газу за контрактами з визначеним пунктом призначення в країнах ЄС був майже вдвічі меншим, ніж показник за 2025 рік. Водночас такі угоди частіше укладали на коротші строки та з можливістю постачання газу за межі блоку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Критики не вважають правила головною перешкодою

Частина аналітиків та прихильників регулювання заперечує, що саме правила щодо метану стали визначальною причиною спаду в укладанні контрактів. Старший аналітик S&P Global Energy Лоран Русекас назвав регламент незначним чинником для рішень про постачання зрідженого природного газу, які ухвалюють на рівні рад директорів.

Єврокомісія вважає, що проблема полягає радше у браку політичної волі держав-членів упроваджувати вимоги, ніж у вадах самого регламенту. Данія заявляє, що повністю імплементувала правила, зокрема надала рекомендації щодо звітності та запровадила штрафи для імпортерів. Водночас німецька державна компанія SEFE цього року уклала угоди щодо постачання зрідженого природного газу з Аргентини та Канади, передбачивши положення для відповідності вимогам регламенту.

Читай нас у