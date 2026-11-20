Європейський Союз і Велика Британія на саміті в Брюсселі, Бельгія, обговорили три ініціативи щодо торгівлі, систем торгівлі викидами та молодіжної мобільності. За даними Deutsche Welle, DPA з посиланням на дипломатів і посадовців ЄС повідомило, що сторони погодили ці ініціативи незадовго до початку саміту.

Три домовленості

Сторони обговорювали спрощення експорту харчових продуктів із Великої Британії до ЄС завдяки зменшенню бюрократичних процедур. Також ішлося про поєднання британської та європейської систем торгівлі викидами.

Третя ініціатива передбачає схему молодіжного досвіду. Вона має полегшити молодим людям із Великої Британії та країн ЄС поїздки для роботи й навчання без застосування чинних візових вимог.

Умова щодо плати за навчання

Євросоюз заявив, що три домовленості набудуть чинності лише після досягнення окремої угоди про зниження вартості навчання для студентів із ЄС у британських університетах. Йдеться про встановлення для них такого самого рівня плати, який сплачують британські студенти.

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За інформацією DPA, сторони мають намір досягти домовленості з цього питання протягом шести місяців. Представник британського уряду також повідомив агентству AP, що угоду укладено, а подробиці мають оприлюднити у спільній заяві.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем після прибуття до Брюсселя заявив, що тісніше партнерство з Європою відповідає інтересам працівників, Великої Британії та ЄС. Раніше він говорив, що країна має розглянути різні варіанти майбутніх відносин із Євросоюзом, зокрема можливість повернення до блоку.

За даними опитувань YouGov, із середини 2022 року більшість респондентів вважає, що Велика Британія помилилася, проголосувавши за вихід із ЄС. У вересні частка таких опитаних сягнула 60%.

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