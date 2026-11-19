Європейський Союз і Йорданія на інвестиційній конференції біля Мертвого моря підписали домовленості про фінансування на загальну суму 673 млн євро. Вони включають грант на 110 млн євро для економічної та соціальної модернізації країни, грант на 63 млн євро для економічної стійкості, торгівлі та інвестицій, а також п’ятий пакет макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро у вигляді пільгових кредитів.

Підписання документів відбулося в присутності короля Йорданії Абдалли II та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Як повідомляє The National, учасники конференції обговорили інвестиційні можливості у транспорті, відновлюваній енергетиці, водній та цифровій інфраструктурі.

Інфраструктурні проєкти

Фон дер Ляєн назвала Йорданію розумною інвестицією для Європи та зазначила, що співпраця вже дає результати у транспорті, енергетиці й цифровому зв’язку. Вона звернула увагу на роль порту Акаба як регіонального транспортного вузла та воріт до Іраку і південної Сирії. За її словами, порт може стати одним із важливих елементів надійних торговельних маршрутів для ЄС.

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Євросоюз також має підтримати продовження підводної кабельної системи Medusa до Йорданії. Це повинно посилити цифровий зв’язок країни з Європою та Середземномор’ям і потенційно інтегрувати її до ширшої мережі передачі даних між Європою, Азією та Африкою.

Вода та економічні реформи

Окрему увагу приділили проєкту опріснення та транспортування води з Акаби до Аммана. Він має виробляти 300 млн кубометрів питної води щороку, а протяжність трубопроводу становитиме 438 кілометрів. За словами фон дер Ляєн, Team Europe надала на підтримку проєкту понад 1,6 млрд євро. Міжнародний консорціум приватних інвесторів та операторів очолює французька інфраструктурна компанія Meridiam.

Абдалла II закликав європейський і йорданський бізнес перетворювати інвестиційні можливості на конкретні проєкти. Представники бізнесу на конференції серед переваг Йорданії назвали політичну стабільність, географічне розташування, потенціал сонячної енергетики та розвиток інфраструктури. Водночас Міжнародний валютний фонд оцінював державний і гарантований державою валовий борг Йорданії у 109% ВВП у попередньому році.

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