ЄС і Канада не внесли асоційоване членство до спільної декларації — Cyprus Mail

Європейський Союз і Канада на саміті в Монреалі домовилися поглиблювати співпрацю, однак не включили до спільної декларації термін «асоційоване членство». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що сторони все ще вивчають можливість для Канади стати першим «асоційованим членом» ЄС, повідомляє Cyprus Mail.

Формат без юридичного статусу

За словами фон дер Ляєн, задум полягає у створенні асоціації без вступу до ЄС — партнерства, яке було б ближчим до членства, ніж попередні формати співпраці. Водночас поняття «асоційований член» не має юридичного значення, а Німеччина та ще кілька держав ЄС виступають проти його використання.

У тексті декларації лідери ЄС і Канади замінили цю формулу на «дедалі тіснішу асоціацію». Вони планують продовжити роботу над визначенням майбутнього формату відносин до наступного саміту, який має відбутися наступного року. Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав ідею асоційованого членства Канади сміливою та зазначив, що поділяє амбіції фон дер Ляєн.

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Співпраця у сфері енергетики та безпеки

Сторони мають намір розширювати взаємодію у сферах штучного інтелекту, клімату, енергетики й безпеки. Спільна декларація також передбачає проведення дослідження доцільності постачання канадського скрапленого природного газу до Європи та створення можливостей для молоді з Канади й країн ЄС працювати по обидва боки Атлантики.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що назва нового формату відносин не є визначальною. На його думку, важливішими є можливості для зміцнення суверенітету та стратегічної автономії через співпрацю у сфері критичних мінералів, енергетики й ШІ.

Фон дер Ляєн також закликала до тіснішої взаємодії з Канадою у сфері безпеки в Арктиці. Зближення з ЄС є частиною стратегії Канади зі зменшення економічної та безпекової залежності від США після запровадження президентом США Дональдом Трампом мит на низку канадських товарів.

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