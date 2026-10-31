ЄС і Канада узгодили співпрацю щодо критичних мінералів — Politico Europe

На саміті ЄС—Канада в Монреалі Європейський інвестиційний банк і Канада підписали рамкову угоду, яка відкриває можливості для майбутніх інвестицій у канадські критичні мінерали. Сторони також обговорювали співпрацю у сферах оборони, суперкомп’ютерів та енергетики, повідомляє Politico Europe.

Інвестиції у видобуток

Рамкова угода не передбачає негайного фінансування конкретних проєктів. Водночас вона має створити умови для майбутніх вкладень у видобуток корисних копалин у Канаді та поєднати ланцюги постачання Канади й Євросоюзу.

Йдеться, зокрема, про літій, нікель, кобальт та іншу критичну сировину, необхідну для виробництва батарей, друкованих плат і напівпровідників. ЄС значною мірою залежить від Китаю в постачанні таких матеріалів.

Канада та ЄС також заявили про намір посилити співпрацю у видобутку, виробництві й переробці критичних мінералів. У підсумковому комюніке конкретні країни не згадувалися, однак міністр оборони Канади Девід Макгінті в коментарі виданню говорив про домінування Китаю на світовому ринку цих ресурсів.

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Новий формат партнерства

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні підтримав запропоноване президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн визначення нового формату партнерства як асоційованого членства. За його словами, протягом шести місяців сторони мають визначити зміст, масштаб і межі цього формату.

Карні також повідомив, що планує регулярно зустрічатися з фон дер Ляєн для оцінки прогресу. У березні Колегія єврокомісарів має прибути до Канади для зустрічі з канадськими колегами.

Окремо сторони зобов’язалися провести довгострокове дослідження здійсненності експорту канадського скрапленого природного газу до Європи через східне узбережжя Канади або арктичні порти. Значна частина нафтових і газових ресурсів Канади розташована в західній провінції Альберта.

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