ЄС і Канада започаткували Альянс заради майбутнього — Anadolu Agency

Європейський Союз і Канада започаткували Альянс заради майбутнього під час 21-го саміту ЄС—Канада в Монреалі, Канада. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав створення нового формату співпраці, назвавши його унікальним партнерством із близьким союзником Євросоюзу поза межами блоку.

Напрями співпраці

За словами Мерца, нова ініціатива ґрунтується на спільних цінностях і глибокій довірі між партнерами в умовах дедалі більшої невизначеності у світі. Альянс охоплюватиме безпеку й оборону, економічне зростання та зайнятість, сталий розвиток, а також контакти між людьми.

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Німецький канцлер заявив, що ЄС і Канада прагнуть вибудувати нове стратегічне партнерство для захисту й зміцнення добробуту та економічної безпеки своїх громадян. Про створення альянсу повідомляє Anadolu Agency.

Учасники саміту

Європейський Союз на зустрічі представляють президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Канадську сторону очолює прем’єр-міністр Марк Карні. Саміт у Монреалі триває у четвер і п’ятницю.

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