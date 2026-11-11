ЄС і Катар проведуть у Досі семінар з оборонних технологій та ШІ — Euronews

Європейський Союз і Катар 3 грудня проведуть у Досі семінар з оборонних технологій та штучного інтелекту. Захід має сприяти контактам між приватними компаніями оборонного сектору з ЄС і Катару, а також, можливо, з інших держав Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

Про це в інтерв’ю Euronews заявив посол ЄС у Катарі Антоніно Маджоре. За його словами, Євросоюз прагне посилювати оборонну співпрацю з Катаром і країнами Затоки, оскільки безпека є спільним інтересом сторін у нинішній геополітичній ситуації.

Співпраця оборонних галузей

Маджоре назвав дві головні цілі: створити платформу для контактів між приватними оборонними компаніями та представити Катару й державам Ради співробітництва арабських держав Перської затоки політику ЄС щодо спільної оборонної промисловості.

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ЄС також хоче спиратися на чинні оборонні партнерства Катару з окремими європейськими країнами, зокрема Францією, Італією, Іспанією та Німеччиною. Семінар дасть Єврокомісії можливість представити плани щодо спільної європейської оборонної промисловості та обговорити можливі партнерства з країнами поза ЄС.

Саміт і ширший порядок денний

Саміт ЄС—Рада співробітництва арабських держав Перської затоки, запланований на 24 жовтня, перенесли через напруженість у регіоні Затоки. За словами посла, це не змінює наміру сторін зміцнювати відносини.

Маджоре також заявив, що ЄС підтримує посередницькі зусилля Катару між США та Іраном і поділяє з Дохою позицію щодо свободи судноплавства Ормузькою протокою. Серед пріоритетів на наступний рік він назвав лібералізацію візового режиму для громадян Катару та переговори про угоду про стратегічне партнерство.

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