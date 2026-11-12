ЄС і Сирія проведуть у Дамаску форум щодо інвестицій — The National

Європейський Союз прагне посилити інвестиційні зв’язки із Сирією через Форум координації партнерства Сирії, який наступного тижня відбудеться в Дамаску. Захід спільно очолять міністр закордонних справ Сирії Асаад аль-Шибані та єврокомісарка з питань Середземномор’я Дубравка Шуїця, повідомляє The National.

Підготовка до бізнес-конференції

Форум має закласти підґрунтя для можливої бізнес-конференції ЄС—Сирія у 2027 році. Учасники не планують оголошувати фінансових зобов’язань: головною метою зустрічі є координація.

Європейський інвестиційний банк на форумі представлятиме віцепрезидентка Джельсоміна Вільйотті. Це стане першим поверненням банку до Сирії за 15 років. У зустрічі також, як очікується, візьмуть участь представники ЄС, держав Перської затоки, міжнародних банків розвитку та агентств ООН.

Світовий банк презентує нещодавно створений багатодонорський фонд START для підтримки відновлення та реконструкції Сирії.

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Відновлення та зовнішній вплив

ЄС припинив відносини з режимом Башара аль-Асада у 2011 році після жорстокого придушення протестів, що згодом переросли у громадянську війну. Усунення аль-Асада повстанцями у грудні 2024 року відкрило шлях до нормалізації відносин Сирії з іншими країнами.

У внутрішньому документі Європейської служби зовнішніх дій, про який повідомило Reuters, зазначено, що ЄС хоче активізувати взаємодію із Сирією, зокрема щоб обмежити вплив Російської Федерації — держави-агресора — та інших іноземних гравців. У документі вказано, що вплив Москви після усунення аль-Асада зменшився, однак її військова присутність та економічний вплив залишаються предметом занепокоєння.

Фінансування реконструкції

Серед ключових викликів для відбудови Сирії названо налагодження зв’язків банківського сектору країни із Заходом. Європа допомагає сирійському центробанку з реформами, проте цей процес, за даними видання, просувається повільно.

ЄС уже пообіцяв Сирії 175 млн євро на 2024–2025 роки та ще 280 млн євро на 2026–2027 роки. Наступного дня після форуму в Дамаску в йорданській Акабі має відбутися великий бізнес-форум за участю понад 100 компаній із ЄС та 300 європейських учасників.

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