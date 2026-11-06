ЄС і США планують відновити діалог щодо Китаю у грудні — South China Morning Post

У Брюсселі, Бельгія, Європейський Союз і Сполучені Штати планують відновити діалог щодо Китаю після дворічної перерви. Зустріч, як очікують, відбудеться в перший тиждень грудня. Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на кількох людей, обізнаних із підготовкою.

Поновлення консультацій

За даними видання, канал консультацій між ЄС і США зупинився після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Поновлення контактів обговорюють після того, як Вашингтон звернувся до ЄС.

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Формат обговорень

До паузи форум проводили регулярно. Його використовували для обговорення сфер, у яких Брюссель і Вашингтон мали спільні занепокоєння щодо Пекіна.

Брюссель планує відновити консультації до завершення року, попри погіршення трансатлантичних відносин за час паузи. Очікувана груднева зустріч має повернути сторонам майданчик для обговорення питань, пов’язаних із Китаєм.

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