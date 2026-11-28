У третьому кварталі 2026 року дефіцит торгівлі товарами Європейського Союзу з країнами поза блоком становив €36 млрд. Вартість імпорту до ЄС сягнула €730 млрд, тоді як експорт становив €694 млрд, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на дані Євростату.

Дефіцит зберігається весь рік

Третій квартал став черговим періодом із від’ємним торговельним балансом ЄС: дефіцит фіксували в кожному кварталі 2026 року. Порівняно з квітнем—червнем його загальний обсяг практично не змінився.

Головним чинником негативного сальдо залишався дефіцит у торгівлі енергетичними товарами, який сягнув €96,3 млрд. Також ЄС мав дефіцит за іншими промисловими товарами — €12 млрд — та за сировиною — €9,2 млрд.

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Динаміка експорту та імпорту

Позитивне сальдо в торгівлі хімічними та пов’язаними з ними товарами залишилося на рівні €50,1 млрд. Водночас профіцит у категорії машин і транспортних засобів скоротився вдвічі проти попереднього тримісячного періоду.

Експорт товарів із ЄС у третьому кварталі зріс на 1,8%, або на €12 млрд, порівняно з попереднім кварталом. Імпорт за цей самий період збільшився на 1,7%, або на €11,9 млрд. За даними видання, падіння експорту ЄС, яке тривало з другого кварталу 2025 року, зупинилося у першому кварталі 2026 року.

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