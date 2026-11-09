ЄС може обмежити ввезення сигарет до 200 штук — Der Spiegel

Європейський Союз може скоротити орієнтовну норму перевезення сигарет для особистого користування з інших держав ЄС із чотирьох блоків до одного — 200 сигарет. Як повідомляє Der Spiegel, відповідне положення міститься в документі головування Ірландії в Раді ЄС, а міністри фінансів країн Євросоюзу можуть схвалити його в понеділок удень.

Норма у 200 сигарет

Нині до Німеччини можна привезти з іншої країни ЄС до чотирьох блоків сигарет для власного споживання. Частина держав-членів виступала за ліміт у 400 сигарет, інші — за 200. Згідно з документом, мають зафіксувати саме норму у 200 сигарет.

Водночас держави ЄС зможуть послаблювати це правило та встановлювати вищий ліміт. Нові вимоги є частиною директиви ЄС щодо оподаткування тютюнових виробів. Країни-члени мають перенести її положення до національного законодавства наступного року, а чинності правила повинні набути на початку 2028 року.

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Зміни для електронних сигарет

Директива також передбачає нові мінімальні ставки оподаткування сигарет та продукції для електронних сигарет. Для Німеччини це не матиме наслідків щодо податкових ставок, оскільки вони вже перевищують запропоновані мінімальні рівні.

Водночас дозволений обсяг рідин для електронних сигарет, які можна привезти з інших країн ЄС, планують знизити зі 100 до 40 мілілітрів. Голова німецького об'єднання Bündnis für Tabakfreien Genuss Дастін Дальманн назвав 40 мілілітрів справедливою кількістю для поїздки та заявив, що нижчий орієнтовний ліміт може стримати великі закупівлі за кордоном через різницю в податках.

За даними видання, посилення обмежень може зменшити обсяги сигарет, які ввозять до Німеччини з Люксембургу, Австрії, Польщі та Чехії, де вони коштують дешевше. Представники тютюнової галузі водночас побоюються, що це може стимулювати чорний ринок.

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