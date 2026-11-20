У Брюсселі, Бельгія, Європейський Союз може пов’язати схвалення пакета домовленостей із Великою Британією з окремньою угодою про рівне ставлення до студентів із країн ЄС у питанні плати за навчання у британських закладах освіти. Як повідомляє Politico Europe, для студентів з ЄС обговорюють можливість встановити плату на рівні, який застосовують до місцевих студентів.

Проєкт заяви Ради ЄС

У ніч проти 20 листопада переговорники завершили роботу над домовленостями у сфері агропродовольства, торгівлі викидами та молодіжних віз, а також над іншими зобов’язаннями щодо тіснішої співпраці, які обговорювалися 18 місяців.

Водночас у проєкті заяви, з яким ознайомилося Politico Europe, зазначено, що Рада ЄС не ухвалюватиме рішення про підписання угод щодо системи торгівлі викидами, санітарних і фітосанітарних правил та молодіжного обміну до завершення переговорів про додаткову угоду щодо рівного ставлення у питанні плати за навчання.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За словами дипломата ЄС, заяву планували формально затвердити письмовою процедурою вранці 20 листопада. Інший дипломат назвав це чітким сигналом, що домовленості є частиною одного пакета, однак зазначив про політичне зобов’язання врегулювати питання плати за навчання.

Строк переговорів

У самих домовленостях саміту немає юридично зобов’язувального положення, яке прямо пов’язувало б угоди щодо торгівлі та молодіжного обміну з питанням оплати освіти. Однак окрема заява Ради ЄС, за даними видання, означає, що Євросоюз може зупинити реалізацію цих угод у межах власних процедур, якщо переговори не буде завершено.

Представник ЄС заявив, що сторони домовилися завершити це питання протягом шести місяців. Він також відкинув твердження, що Брюссель бере Велику Британію «в заручники».

Читай нас у