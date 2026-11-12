ЄС може відновити угоду про асоціацію із Сирією — Asharq Al-Awsat

Європейський Союз розглядає можливість відновити угоду про асоціацію із Сирією, яку сторони парафували у 2008 році, але так і не уклали. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, такі пропозиції містить документ дипломатичної служби ЄС, з яким ознайомилося Reuters. Його підготували до засідання міністрів закордонних справ ЄС, запланованого на 16 листопада.

Документ передбачає ширше залучення ЄС до співпраці з Сирією у сфері реформування сектору безпеки, інвестицій і торгівлі. У дипломатичній службі ЄС зазначили, що перехідний процес у Сирії триває, однак потрібен прискорений поступ у відновленні економіки, національному примиренні та реінтеграції внутрішньо переміщених осіб і біженців.

Безпекова співпраця

ЄС має намір підтримати реформу сирійського сектору безпеки. Серед запропонованих кроків — тристороння співпраця з Йорданією у підготовці новобранців сирійської поліції.

Брюссель також хоче посилити взаємодію з Дамаском, щоб обмежити вплив Росії, держави-агресора, та інших іноземних гравців у Сирії. У документі ЄС вказано, що після повалення Башара Асада вплив Москви зменшився, але її військова присутність та економічні важелі все ще викликають занепокоєння.

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Російське втручання в громадянську війну в Сирії допомагало Асаду залишатися при владі та забезпечило Москві стратегичну присутність у Середземномор’ї. За даними документа, Кремль прагне домовитися з нинішньою сирійською владою про збереження доступу до військово-морського об’єкта в Тартусі й авіабази Хмеймім.

Інвестиції та торгівля

Євросоюз планує звернутися до держав-членів по новий мандат на переговори щодо перегляду угоди про асоціацію. Така угода могла б створити основу для вільної торгівлі, політичного діалогу та ширшої співпраці між Брюсселем і Дамаском.

ЄС також прагне повернути Сирію до євро-середземноморських форматів співпраці та світових торговельних мереж із фокусом на транспорті, енергетиці й цифровій взаємодії. Блок заохочує Європейський інвестиційний банк відновити взаємодію із Сирією та підтримує прагнення Дамаска стати акціонером Європейського банку реконструкції та розвитку.

17 листопада у Дамаску заплановано координаційний форум під проводом ЄС щодо інвестицій і залучення приватного сектору. Він може стати підготовкою до можливої інвестиційної конференції ЄС—Сирія у 2027 році. ЄС уже зобов’язався надати Сирії 620 млн євро підтримки у 2026–2027 роках на гуманітарну допомогу та соціально-економічне відновлення.

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