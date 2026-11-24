Країни Європейського Союзу схиляються до включення електромобілів британського виробництва до схеми Made in Europe, покликаної захистити європейських автовиробників від дешевшого китайського імпорту. Обговорення міністрів промисловості заплановане на 3 грудня у Брюсселі, Бельгія. Про це з посиланням на дипломатів ЄС повідомляє The Independent.

Умови для доступу до підтримки

За задумом, компанії повинні будуть забезпечити певну частку європейського вмісту у своїй продукції, щоб претендувати на субсидії ЄС або продавати товари урядам і установам блоку. Британський уряд домагається, аби ця вимога поширювалася і на автомобілі, зібрані у Великій Британії.

Ірландія, яка головує в ЄС на ротаційній основі, у понеділок представила країнам-членам оновлену пропозицію. Вона передбачає, що критерій Made in Europe для складання автомобілів охоплюватиме всю Європу, зокрема Велику Британію, Швейцарію та держави Європейської економічної зони — Ісландію, Ліхтенштейн і Норвегію.

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Умови для інших країн

Для автокомпонентів до переліку потенційно можуть включити й інші країни, зокрема Японію або Південну Корею. За даними дипломатів, поступки для держав поза ЄС планують надавати на основі взаємності, однак точний зміст цього принципу ще не погодили.

Франція та Німеччина минулого місяця пропонували пов’язати участь таких країн з узгодженням із торговельними захисними заходами ЄС, серед яких є мита на китайські електромобілі. Велика Британія неохоче погоджується на таке узгодження.

Країни ЄС планують узгодити спільну позицію через кілька днів після обговорення міністрами промисловості 3 грудня. Далі представники урядів мають вести переговори з Європейським парламентом, який планує визначити свою позицію в середині грудня. Початок переговорів очікують не раніше січня.

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