У Брюсселі, Бельгія, країни ЄС і депутати Європарламенту після семигодинних переговорів погодилися на два роки відкласти застосування правил щодо моніторингу та подальшого скорочення викидів метану для імпортерів нафти й газу. Вимоги, які мали почати діяти у січні 2027 року, тепер мають бути запроваджені у 2029-му, повідомляє Politico.

Метан викидається в атмосферу, зокрема, через витоки з трубопроводів і свердловин, а також на виробничих об'єктах викопного палива. За даними видання, протягом 20 років цей газ утримує до 86 разів більше тепла, ніж вуглекислий газ, за однакової маси.

Аргументи про постачання

Представники галузі та їхні союзники у Вашингтоні переконували частину урядів і євродепутатів, що застосування правил у запланований строк може спричинити перебої з постачанням енергоносіїв. У березні Міжнародна організація виробників нафти й газу представила дослідження Wood Mackenzie, за яким через нові вимоги ризик невідповідності міг зачепити до 87% імпорту нафти та 43% імпорту природного газу до ЄС.

Єврокомісія не погоджувалася з такою оцінкою. Її посадовці вважали, що правила достатньо чіткі, а держави-члени повільно готувалися до їхнього виконання. Водночас інше дослідження норвезької консалтингової компанії Rystad, профінансоване Environmental Defense Fund, дійшло висновку, що постачань, які відповідатимуть вимогам, буде більш ніж достатньо.

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Тиск на Єврокомісію

За інформацією Politico, керівники компаній викопного палива порушували питання регулювання на десятках зустрічей із високопосадовцями в Брюсселі. Французька TotalEnergies, зокрема, лобіювала позицію через національні міністерства. Американські посадовці також долучилися до критики правил: посол США при ЄС Ендрю Паздер закликав відкласти їх, заявляючи про ризики для енергетичної безпеки та цін.

У переговорах Єврокомісія спочатку пропонувала дозволити країнам на три роки призупинити застосування штрафів, а згодом — відкласти правила на один рік. Частина правоцентристських і ультраправих євродепутатів наполягала на трирічному перенесенні. Зрештою сторони домовилися про дворічну відстрочку.

Речник Міжнародної організації виробників нафти й газу Гокон Фонсека Норданг привітав паузу та заявив, що організація пишається своєю роллю. Аналітик ринку скрапленого природного газу Себ Кеннеді назвав метанове регулювання малоймовірним обмеженням постачань і припустив, що у 2029 році дискусія про готовність до його запуску може повторитися.

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