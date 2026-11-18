Європейський Союз не обговорюватиме з Великою Британією її довгострокові відносини з блоком, доки британський уряд не визначиться, чи хоче він рухатися до скасування Brexit. Про це дипломатичні джерела повідомили The Guardian.

Європейські столиці також вважають, що серія окремих самітів щодо «перезавантаження» відносин із Лондоном вичерпує себе. Один із дипломатів заявив, що Брюссель передусім очікує від Британії ясності щодо її цілей. За його словами, прем’єр-міністру Енді Бернему потрібно заручитися підтримкою суспільства перед масштабними переговорами.

Саміт у Брюсселі

Очікується, що спільна заява після саміту в Брюсселі в п’ятницю сигналізуватиме про подальші дискусії щодо участі Британії в енергетичних ринках ЄС, нерегулярної міграції, а також тіснішої співпраці у сфері оборони й безпеки.

Водночас сторони ще узгоджують текст домовленості. Згідно з проєктом документа, який потрапив у розпорядження видання, вони не досягли згоди щодо вимоги ЄС: Британія має узгодити свої дії із торговельними захисними заходами блоку, зокрема тарифами на китайські електромобілі, в обмін на включення до законодавства Made in Europe. Лондон наполягає на м’якшому формулюванні — прагненні послідовно захищати ланцюги постачання на своїх ринках і запобігати потенційному обходу обмежень.

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Плани британського уряду

Після саміту Бернем, як очікується, у понеділок окреслить свої наступні кроки та ідею загальнонаціонального обговорення моделі тісніших зв’язків із ЄС. Повний перелік можливих варіантів — збереження чинного формату, митний союз, єдиний ринок або повне повернення до Євросоюзу — він, за даними джерел, може представити разом із 10-річним планом у грудні.

Джерела також повідомили, що уряд розглядає можливість провести у 2027 році річне національне обговорення із громадськими зустрічами та асамблеями громадян перед ухваленням рішення до наступних виборів.

Після погодження пакета «перезавантаження» його планують реалізувати через законопроєкт про європейське партнерство. Він охоплюватиме домовленості щодо продовольства й сільського господарства, торгівлі викидами та молодіжної мобільності. Дипломати ЄС очікують, що сторони погодять квоту приблизно на 100 тисяч осіб на рік для роботи, подорожей або навчання на території одна одної.

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