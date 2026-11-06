ЄС не погодився підтримати проєкти резолюцій Палестини в ООН — Jerusalem Post

Палестинська делегація при ООН у Нью-Йорку готує разом з європейськими представниками проєкти резолюцій щодо допомоги палестинцям і політики Ізраїлю на Західному березі Йордану. Водночас усі 27 країн Європейського Союзу після тижня внутрішніх консультацій не змогли досягти консенсусу щодо підтримки жодного з цих документів, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Ynet.

Що пропонують у проєктах

За даними видання, проєкти передбачають зобов’язання ООН захищати майно та джерела доходу палестинців на Західному березі Йордану, а також засудження ізраїльських поселень на цій території. До них також планують включити офіційне засудження намірів Ізраїлю просувати будівництво в районі E1.

Серед інших пропозицій — вимога, щоб ООН формально заявила про невизнання присутності Ізраїлю на Західному березі Йордану, а також запровадження політики розмежування між цією територією та рештою Ізраїлю. Переговори щодо формулювань між палестинською делегацією та державами ЄС ще тривали.

Позиція Ізраїлю

Після відсутності спільної позиції ЄС палестинська делегація, за інформацією Ynet, може винести документи на голосування без широкої європейської підтримки. Постійний представник Ізраїлю при ООН Данні Данон заявив, що палестинська сторона намагається використати нинішню політичну ситуацію, аби кинути виклик Ізраїлю на майданчику ООН.

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За словами Данона, ізраїльська делегація співпрацює із союзниками, щоб протидіяти тому, що він назвав дипломатичною атакою. Як повідомляє Ynet, ізраїльська місія також працює над пом’якшенням формулювань проєктів і скороченням кількості держав, які могли б їх підтримати.

Контекст дискусії

Дипломатична активність відбувається на тлі посиленої міжнародної уваги до поселенської діяльності та насильства з боку поселенців на Західному березі Йордану. Управління ООН з координації гуманітарних питань у жовтні зафіксувало щонайменше 160 нападів на палестинців упродовж перших двох тижнів збору врожаю оливок.

Окрема комісія ООН повідомляла, що з 2022 року щороку на Західному березі Йордану гинуло майже 500 палестинців. За її даними, це найвищі показники з початку збору таких даних ООН у 2005 році.

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