У Брюсселі, Бельгія, Європейський Союз переніс на 15 грудня засідання, на якому мають розглянути заявку Tesla на схвалення її системи допоміжного водіння в усьому блоці. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на речника Європейської комісії.

Засідання перенесли

Зустріч Технічного комітету з питань транспортних засобів спочатку планували на 1 грудня, повідомив Reuters нідерландський регулятор RDW. Міністерство транспорту регіону Фландрія в Бельгії спершу заявляло про перенесення на 7 грудня, однак Єврокомісія уточнила, що засідання відбудеться 15 грудня.

Очікувалося, що комітет може проголосувати щодо системи Tesla під час грудневого засідання. На двох попередніх засіданнях голосування не відбулося після того, як Нідерланди надали системі попереднє схвалення у квітні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Умови схвалення в ЄС

Загальноєвропейське схвалення є важливим етапом для Tesla у впровадженні технології в Європі. Приблизно десяток країн пішли слідом за Нідерландами, а Італія стала найнаселенішою країною, де почали розгортати систему.

Для схвалення на рівні ЄС рішення мають підтримати щонайменше 15 із 27 держав-членів, які разом представляють 65% населення блоку.

Читай нас у