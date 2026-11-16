ЄС підтримав просування угоди про тісніші зв’язки із Сирією — The National

У Брюсселі міністри закордонних справ усіх 27 держав Європейського Союзу підтримали просування пропозиції щодо угоди із Сирією. Вона має відкрити шлях до активнішої торгівлі та тісніших політичних зв’язків, повідомляє The National.

Проєкт угоди 2008 року

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз прагне суттєво оновити відносини з Сирією. За її словами, блок може підписати текст угоди про асоціацію, підготовлений 2008 року за правління Башара Асада, а потім провести переговори щодо його модернізації.

Каллас зазначила, що Сирії потрібні інвестиції та успішний перехідний період. Метою ініціативи вона назвала створення рамки для торгівлі, політичного діалогу й тіснішої співпраці між Європою та Сирією. За її словами, стабільна Сирія відповідає інтересам Європи.

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Інвестиції та повернення біженців

Європейські посадовці назвали серед пріоритетів стабільність, торгівлю та повернення сирійських біженців до Сирії. Каллас, яка відвідала Дамаск у вересні, сказала, що для повернення людей необхідні відповідні умови, а країні потрібна значна підтримка для відбудови після громадянської війни.

Комісарка ЄС із питань Середземномор’я Дубравка Шуїца цього тижня має відвідати Дамаск, де заплановано Форум координації партнерства із Сирією. Паралельно в Йорданії готують інвестиційну конференцію: уряд країни планує представити проєкти загальною вартістю 15 млрд доларів у сферах портової інфраструктури, автомобільних доріг, залізниць і логістичних центрів.

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