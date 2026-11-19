У Брюсселі, Бельгія, Європейський Союз підтвердив незмінну підтримку Міжнародного кримінального суду, назвавши його фундаментальною частиною міжнародного порядку, заснованого на правилах. Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, повідомляє Anadolu Agency.

Позиція Євросоюзу

За словами Віганда, ЄС підтримує міжнародне правосуддя та глобальний порядок, заснований на правилах. Він зазначив, що Євросоюз і його держави-члени сукупно є найбільшим фінансовим донором системи ООН, а також підтримують програму реформ генерального секретаря організації.

Речник наголосив, що МКС є фундаментальною частиною цього порядку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Декларація лідерів

Коментар Віганда пролунав після спільної декларації про мир, яку президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і президент РФ — держави-агресора Володимир Путін — оприлюднили за підсумками 90-хвилинної тристоронньої зустрічі на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Китаї.

У декларації лідери наголосили на важливості згоди держав і поваги до імунітету державних посадовців. Вони також заявили, що Міжнародний кримінальний суд не повинен зловживати своєю юрисдикцією.

Читай нас у