Європейський Союз планує посилити безпеку на східних кордонах, зокрема через створення сил швидкого реагування, розвиток засобів протидії дронам і жорсткіші візові обмеження. Про це 25 листопада в Європарламенті заявив єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер, повідомляє Anadolu Agency.

Сили реагування і захист від дронів

За словами Бруннера, загрози у вигляді інструменталізованої міграції, дронів, кібератак і саботажу більше не є поодинокими випадками. Понад 600 співробітників Frontex уже працюють разом із національними прикордонниками на ділянці від Фінляндії до Болгарії.

Запропоновані сили швидкого реагування можуть розгортатися на запит держав-членів ЄС. Євросоюз також планує найближчим часом запустити центр передового досвіду з протидії дронам і провести масштабні навчання з протидії дронам у Балтійському регіоні.

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Фінансування та візові обмеження

Бруннер повідомив, що на прикордонне спостереження та заходи протидії дронам уже доступно близько 500 млн євро. Ще 50 млн євро оголосили для прискорення створення Болгарією та Румунією центру морської безпеки в Чорному морі.

ЄС також оновив рекомендації для заявників на візи з Російської Федерації — держави-агресора, вимагаючи додаткових документів. За словами Бруннера, держави-члени отримають більше інструментів для виявлення російських учасників війни проти України та запровадження обмежень щодо них. На початку наступного року перегляд Візового кодексу ЄС має запровадити цільові обмеження для громадян «ворожих третіх країн».

За даними Бруннера, нова система в'їзду-виїзду ЄС до листопада зареєструвала 250 млн в'їздів і виїздів. Вона зупинила майже 85 тис. осіб із підробленими або некоректними документами та не допустила в'їзду понад 70 тис. осіб, яких визначили як загрози безпеці.

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