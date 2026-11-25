У Брюсселі, Бельгія, Європейська комісія представила Quantum Act — рамковий акт для розвитку квантових технологій у ЄС, який передбачає обмеження доступу китайських компаній до державних закупівель у цій галузі. Тендери на постачання квантових комп’ютерів, симуляторів і систем медичної візуалізації будуть відкриті для країн, що приєдналися до Угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі. Китай не є її учасником, повідомляє South China Morning Post.

Доступ для США та обмеження для Китаю

Американські компанії зможуть брати участь у закупівлях обладнання для квантових технологій. Водночас посадовці ЄС зазначили, що квантові технології мають значення для безпеки, тому в окремих випадках закупівлі можуть додатково обмежувати з міркувань безпеки.

Гонконг залишається окремим учасником угоди СОТ про державні закупівлі. Проте чиновники ЄС заявили, що компанії, які перебувають під китайським контролем і працюють із Гонконгу, також можуть бути виключені з тендерів на підставі безпекових положень.

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Інвестиції та технологічна автономія

Quantum Act має перетворити європейські наукові розробки на комерційні продукти й послуги. Документ спрямований на підтримку досліджень і промислових потужностей ЄС, залучення інвестицій, зміцнення ланцюгів постачання та захист критичної інфраструктури від загроз, пов’язаних із квантовими технологіями.

Одночасно Брюссель презентував план суверенного технологічного фонду, який, як очікується, сягне 50 млрд євро та залучить ще сотні мільярдів євро приватних інвестицій. Єврокомісія прагне зменшити відтік стартапів і дослідників за межі ЄС для масштабування та комерціалізації їхніх розробок.

За даними Єврокомісії, у ЄС розташовані 32% світових компаній у сфері квантових технологій, у США — 25%, у Китаї — 5%. Водночас частка ЄС у квантових патентах становить 6%, тоді як у США — 23%, а в Китаї — 46%.

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