У Брюсселі, Бельгія, країни ЄС та Європейський парламент домовилися оновити правила розкриття інформації про сталі фінанси. Нові умови можуть відкрити великим нафтовим і газовим компаніям шлях до фінансування в категорії перехідних інвестицій, повідомляє Politico.

Умови перехідної категорії

За остаточною домовленістю, з якою ознайомилося видання, компанії мають спрямовувати щонайменше п'яту частину капітальних видатків на екологічні види діяльності, визначені таксономією ЄС щодо сталих інвестицій. Ці витрати повинні змістовно зростати з часом, а їхній обсяг вимірюватимуть щороку.

У правилах окремо зазначено, що зростання зелених інвестицій не може бути лише формальним або незначним. Єврокомісія має переглянути поріг у 20% капітальних видатків через п'ять років.

Компанії також повинні підготувати узгоджений із Паризькою кліматичною угодою план скорочення частини своїх викидів. Водночас такий план не мусить охоплювати викиди, що виникають під час використання проданих нафти й газу, хоча вони становлять найбільшу частку викидів нафтових та газових компаній.

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Позиції інституцій

Єврокомісія раніше пропонувала повністю виключити компанії, пов'язані з викопним паливом, із нової перехідної категорії. Держави-члени наполягали на можливості включати нафтові компанії, які мають екологічніші цілі.

Європарламент у жовтні підтримав жорсткіший підхід: нафтові та газові компанії пропонували допускати до категорії лише за умови, що протягом трьох років вони інвестуватимуть у зелені проєкти більше, ніж у нові нафтогазові. Франція та Італія, за даними видання, вважали цю позицію неприйнятною.

За капітальними видатками за 2025 рік французька TotalEnergies та іспанська Repsol можуть відповідати новим критеріям. Виконавча директорка неурядової організації Eurosif Александра Палінська заявила, що погоджені критерії не дають змоги відрізнити компанії, які справді змінюють бізнес-модель, від тих, що здійснюють поодинокі зелені інвестиції.

Того ж дня ЄС також погодився на два роки відтермінувати правила щодо викидів метану для компаній, які працюють із викопним паливом.

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