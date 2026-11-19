Рада Європейського Союзу та Європейський парламент попередньо домовилися на два роки відтермінувати вимоги до імпортерів сирої нафти, природного газу та вугілля щодо моніторингу, звітності й верифікації метану. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Нові строки для імпортерів

За попередньою угодою, вимоги мають почати діяти 1 січня 2029 року замість 1 січня 2027 року. Окрему вимогу для імпортерів і виробників у ЄС звітувати про метанову інтенсивність поставок також відкладуть на два роки — до 5 серпня 2030 року.

Дворічне відтермінування стало компромісом між урядами країн ЄС, які підтримували перенесення на один рік, та Європарламентом, що домагався трирічної відстрочки. У жовтні Єврокомісія запропонувала відкласти запровадження правил на рік через занепокоєння щодо енергопостачання і цін на паливо після збоїв, спричинених війною в Ірані.

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Перегляд виконання правил

Міністр клімату, енергетики та довкілля Ірландії Дарраг О’Браєн заявив, що домовленість має забезпечити прагматичний баланс між тиском на енергетичний ринок і збереженням лідерства ЄС у скороченні викидів метану.

США, найбільший постачальник скрапленого природного газу до Європи, та енергетичні галузеві групи раніше попереджали, що вимоги можуть поставити під загрозу поставки. Регламент ЄС, який набув чинності у серпні 2024 року, має зробити прозорішими викиди метану, пов’язані з викопним паливом, виробленим у блоці або імпортованим до нього.

Єврокомісія має переглянути виконання правил до початку 2028 року, а надалі — кожні п’ять років. Попередню угоду ще мають формально схвалити Рада ЄС і Європарламент, після чого зміни можуть опублікувати в Офіційному журналі ЄС і вони набудуть чинності.

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