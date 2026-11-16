ЄС посилює захист сталеливарної галузі від китайського імпорту — Tagesschau

У Брюсселі, Бельгія, Європейський Союз застосовує митні та кліматичні механізми для захисту європейської сталеливарної промисловості від дешевшого імпорту з Китаю, а Європарламент паралельно обговорює законодавство для стимулювання попиту на «зелену» сталь. Про це повідомляє Tagesschau.

ЄС раніше встановив квоти на безмитне ввезення сталі. Для обсягів, що перевищують ці квоти, діють підвищені мита. Крім того, Євросоюз посилив механізм транскордонного вуглецевого коригування CBAM, який застосовується, зокрема, до сталі.

Втрати галузі та китайські субсидії

Нідерландський депутат Європарламенту Дірк Готінк заявив, що ситуація у сталеливарній галузі Європи є «надзвичайно тривожною». За його словами, від 2018 року в Європі втрачено понад 30 млн тонн виробничих потужностей зі виплавки сталі та близько 30 тис. робочих місць.

Готінк також стверджує, що китайські сталеливарні компанії отримують майже у 15 разів більше субсидій, ніж зіставні виробники в інших регіонах, зокрема в Європі. Як зазначає Tagesschau, Китай виробляє більше сталі, ніж потребує світовий ринок, що тисне на ціни та ускладнює конкуренцію для європейських підприємств.

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Євродепутатка від «зелених» Анна Кавацціні заявила, що впродовж останніх місяців імпорт сталі скоротився. На її думку, це дало європейським виробникам додатковий простір для роботи.

Ставка на «зелену» сталь

У Брюсселі обговорюють Industrial Accelerator Act — один із великих законодавчих проєктів, який передбачає пріоритет для європейських компаній у державних закупівлях і використанні коштів платників податків. Очікується, що це підтримає виробників «зеленої» сталі, яка корисна для захисту клімату, але поки що не витримує цінової конкуренції з дешевою китайською продукцією.

Євродепутат від Соціал-демократичної партії Німеччини Єнс Ґаєр наголосив, що дорогі інвестиції в установки прямого відновлення та використання «зеленого» водню матимуть сенс лише за наявності ринку збуту для такої сталі.

Заступник голови профспілки IG Metall Юрґен Кернер звернув увагу, що китайська сталь може потрапляти до ЄС у складі інших компонентів. У Європарламенті обговорюють вимоги до процесів плавлення та лиття, щоб визначати походження металу. Кернер також закликав забезпечити промисловість у Європі доступною та передбачуваною вартістю енергії.

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