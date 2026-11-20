Європейський Союз пропонує запровадити правила Made in Europe, за якими компанії повинні будуть використовувати визначену частку вироблених у Європі компонентів, щоб отримати доступ до субсидій ЄС або продавати продукцію урядам і установам блоку. Ініціатива може ускладнити Великій Британії поєднання зближення з ЄС та залучення потрібних інвестицій із Китаю.

Умови для компаній

Як повідомляє The Japan Times, запропонована схема встановлюватиме вимоги до частки європейських компонентів для компаній, які претендують на субсидії або хочуть постачати товари державним органам та агенціям Євросоюзу.

Матеріал зазначає, що після виходу з ЄС Велика Британія прагнула проводити самостійну торговельну політику та укладати угоди з партнерами у світі, не будучи зобов’язаною дотримуватися політики, яку визначають у Брюсселі.

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Вибір для Лондона

Нинішні та колишні радники британського уряду з питань політики вважають, що складніша геополітична ситуація і посилення протекціонізму в Європі змушують Лондон обирати між тіснішими зв’язками з європейськими сусідами та потрібними інвестиціями з Китаю.

На фото, що супроводжує матеріал, у британському Джиллінгемі в автосалоні Stoner Motor Company демонструють моделі китайського автовиробника Chery Omoda 5 та Chery Omoda E5.

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