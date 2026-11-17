Європейський Союз вніс палестинський медіаканал Gaza Now та його засновника Мустафу Моїна Аяша до санкційного списку через участь у фінансуванні ХАМАС шляхом збору пожертв, зокрема в криптовалюті. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Gaza Now базується в Газі та веде канали у Telegram, Facebook і X. Медіаканал називає себе найбільшою незалежною медіамережею. Раніше санкції проти нього та Аяша вже запровадили США і Велика Британія.

Дані зі скарги ФБР

У 35-сторінковій кримінальній скарзі ФБР, поданій до суду Південного округу Нью-Йорка, Gaza Now прямо названо пов’язаною з ХАМАС компанією. Документ стосується справи натуралізованого громадянина США Реди Мазена Ріди Сабассі, якого підозрюють у схемі переказу гуманітарних пожертв ХАМАС через благодійну організацію Ikram – The Arab Charity Foundation Inc.

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За даними ФБР, збирач коштів у США залучив для Gaza Now приблизно 511 тисяч доларів, із яких близько 126 тисяч доларів нібито було переказано медіаканалу через посередників, яких слідство пов’язує з ХАМАС. У скарзі також ідеться, що Gaza Now збирав криптовалюту та після нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року пропонував підписникам способи уникати перехоплення коштів ізраїльською владою.

Позиція Gaza Now і режим санкцій

Gaza Now відкинув рішення ЄС, заявивши, що пожертви спрямовують на гуманітарну й медичну допомогу, а підтвердження їхнього розподілу доступні в каналі. Медіаканал також наполягає на своїй незалежності та закликав Раду ЄС переглянути рішення.

Спеціальний санкційний механізм ЄС щодо осіб і структур, які підтримують, сприяють або уможливлюють насильницькі дії ХАМАС та «Палестинського ісламського джихаду», діє з 19 січня 2024 року. Санкції передбачають замороження активів, заборону громадянам і компаніям ЄС надавати кошти підсанкційним особам та організаціям, а для фізичних осіб — заборону на в’їзд або транзит через країни ЄС. Після нового рішення під цим режимом санкцій перебувають 22 особи та чотири організації.

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