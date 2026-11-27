У Брюсселі, Бельгія, Європейський Союз та Індонезія підписали торговельну угоду після десяти років переговорів. Координувальний міністр економічних питань Індонезії Аірлангга Хартарто заявив в інтерв’ю Euronews, що домовленість може збільшити обсяг торгівлі між сторонами на 50% протягом трьох років.

За даними Європейської ради, торгівля товарами між ЄС та Індонезією торік становила 28,9 млрд євро. Хартарто зазначив, що ціль щодо 50-відсоткового зростання обговорювали з партнерами в ЄС та представниками бізнесу з обох сторін. Він назвав економіки ЄС та Індонезії взаємодоповнювальними, оскільки вони виробляють різні товари та можуть задовольняти потреби одна одної.

Переговори зі США

На запитання, чи сприяли завершенню переговорів масштабні мита президента США Дональда Трампа, Хартарто відповів, що вплив мали паралельні переговори Джакарти з Вашингтоном щодо тарифів. У липні 2025 року ЄС та Індонезія досягли політичної домовленості — за два дні до того, як Трамп оголосив про угоду, що встановлювала 19-відсоткове мито США на індонезійські товари.

За інформацією Euronews, Вашингтон також запропонував нові тарифи на деякі товари з 14 країн-партнерів, серед яких ЄС та Індонезія. Міністр вважає, що переговори зі США вплинули на зближення Брюсселя і Джакарти під час укладення торговельної угоди.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Строки застосування угоди

З 1 січня Індонезія залишає Генералізовану систему преференцій ЄС, за якою для країн, що розвиваються, діють знижені мита. До застосування нової угоди індонезійський експорт, який користувався такими пільгами, оподатковуватиметься стандартними митами ЄС.

Хартарто висловив упевненість, що угоду вдасться запровадити вчасно. Водночас у Європарламенті зазначали, що остаточний графік ще не погоджено: депутати можуть лише схвалити або відхилити документ без внесення поправок. Єврокомісія очікує, що після завершення внутрішніх процедур з обох сторін угоду почнуть тимчасово застосовувати на початку 2027 року.

Окремо індонезійські експортери готуються до правил ЄС щодо боротьби зі знелісненням. Із 30 грудня великі та середні компанії мають підтверджувати, що пальмова олія, кава, какао, каучук та інші товари, які вони продають у ЄС, не були вироблені на землях, вирубаних після 2020 року.

Читай нас у