Європейський Союз та Індонезія підписали в Брюсселі, Бельгія, торговельну угоду, яка передбачає поступове скасування мит для понад 98% категорій товарів упродовж 15 років. Домовленість охоплює майже всю вартість двосторонньої торгівлі та поєднує ринки із сукупним населенням близько 730 мільйонів осіб, повідомляє Deutsche Welle.

Критична сировина та інвестиції

Для ЄС угода є частиною курсу на диверсифікацію торговельних зв’язків, зниження стратегічної залежності від Китаю та розширення доступу до критичної сировини. Особливе значення має індонезійський нікель, необхідний для виробництва батарей та електромобілів.

Угода також відкриває можливості для європейських інвестицій у стратегічні галузі Індонезії, зокрема виробництво електромобілів, електроніки та фармацевтики. Водночас Джакарта прагне не обмежуватися експортом сировини, а розвивати її внутрішню переробку та залишати більшу частину доданої вартості в країні.

Експортні можливості й вимоги ЄС

Економіст Центру стратегічних і міжнародних досліджень Йосе Різал Дамурі повідомив, що, за оцінкою його установи, індонезійський експорт у найближчі роки може зрости приблизно на 60%. Серед потенційних вигодонабувачів — виробники текстилю, одягу, взуття та меблів, а також експортери інших товарів і промислової продукції.

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Однак доступ до європейського ринку сам собою не гарантує зростання поставок. Індонезійським підприємствам потрібно нарощувати виробничі можливості та краще використовувати умови угоди, а владі — поліпшувати бізнес-клімат. Виробникам також доведеться відповідати європейським вимогам щодо простежуваності продукції, дотримання екологічних стандартів і трудових прав.

Екологічні ризики

Зростання торгівлі та інвестицій може посилити екологічне навантаження, зокрема через видобуток і переробку нікелю, виробництво пальмової олії та промислові викиди. Окремим викликом для дрібних виробників є Регламент ЄС щодо запобігання вирубуванню лісів: їм можуть бракувати фінансових і технічних ресурсів, а також документації для підтвердження відповідності вимогам.

Угода містить окремий розділ про торгівлю та сталий розвиток, який охоплює клімат, збереження біорізноманіття, стале лісокористування і трудові права. Експерти, яких цитує Deutsche Welle, наголошують, що результат залежатиме від виконання цих зобов’язань, контролю за ними та участі громадських організацій і місцевих громад.

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