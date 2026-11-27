Бюджет оборони Кіпру збільшиться на 250 млн євро завдяки фінансуванню Європейського Союзу. Про це після засідання парламентського комітету з питань оборони заявив міністр оборони Васіліс Пальмас, повідомляє Cyprus Mail.

За словами міністра, участь Кіпру в програмі ЄС Security Action for Europe (SAFE) збільшила обсяг коштів, доступних для закупівлі оборонного обладнання та посилення військових спроможностей країни. Пальмас не розкрив деталей нових програм оснащення і строків постачання техніки.

Модернізація авіабази

Пальмас також повідомив, що роботи з модернізації авіабази імені Андреаса Папандреу в Пафосі планують розпочати у 2028 році. Проєкт мають реалізовувати поетапно протягом п’яти-семи років.

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Міністр заявив, що після завершення робіт авіабаза буде повністю модернізована, а її можливості перевищуватимуть нинішні. Він також сказав про спільний підхід учасників засідання комітету до питань оборонних спроможностей і готовності республіки.

Позиція щодо підтримки України

Пальмас заявив, що Кіпр підтримує боротьбу України та засуджує вторгнення Російської Федерації — держави-агресора. Водночас, за його словами, республіка не робить внеску у війну проти України через програми постачання озброєнь.

Допомога Кіпру Україні обмежується навчальними програмами, зокрема у сфері розмінування, пояснив міністр. За його словами, поза цими програмами Кіпр не робить фінансового внеску. Під час обговорення депутати також закликали більше інвестувати в Національну гвардію, поліпшувати підготовку та комплектування військ, а також розвивати вітчизняну оборонну промисловість.

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