Європейський Союз у середу заявив, що рішуче відкидає підстави для запропонованих Сполученими Штатами нових мит на європейський експорт. У ЄС також очікують, що Вашингтон дотримуватиметься домовленості, якої сторони досягли минулого року, повідомляє France 24.

Пропозиція США

За даними видання, США оприлюднили пропозицію запровадити тарифи для 14 економік. Серед них названо ЄС та Китай. Запропоновані мита стосуються експорту ЄС до Сполучених Штатів. Йдеться саме про пропозицію, а не про вже запроваджені обмеження.

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Розслідування щодо виробництва

Американська пропозиція з’явилася після розслідування, яке тривало кілька місяців і стосувалося заяв про надлишкове виробництво. ЄС не погодився з обґрунтуванням цих тарифів та послався на торішню домовленість із Вашингтоном.

Матеріал France 24 датований 25 листопада 2026 року. Репортаж із Брюсселя підготував кореспондент Дейв Кітінг; тривалість відео становить 4 хвилини 43 секунди.

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