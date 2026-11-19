Європейський парламент і держави-члени ЄС погодилися на два роки відтермінувати запровадження правил звітності про метанову інтенсивність викопного палива, що постачається на ринок Євросоюзу. Про це повідомляє OilPrice.

Правила мають набути чинності у 2029 році

За даними видання, регулювання має запрацювати у 2029 році. Відтоді постачальники та покупці повинні будуть звітувати про метанову інтенсивність викопного палива, яке вони постачають на ринок ЄС.

Європарламент пояснив відтермінування перебоями в постачанні енергоносіїв і високими цінами на тлі конфлікту на Близькому Сході. У заяві парламенту зазначили, що імпортери попереджали про ризик нестачі обсягів палива, які відповідали б новим вимогам.

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Заперечення постачальників

Сполучені Штати та Катар раніше застерігали, що нові правила можуть ускладнити імпорт нафти й газу до ЄС. Міністр енергетики США Кріс Райт і його катарський колега Саад аль-Каабі у спільному листі в червні заявили, що не бачать життєздатного способу виконати вимоги регулювання.

Вони також вказали, що експортери та імпортери не хочуть укладати контракти, які завідомо порушуватимуть законодавство ЄС. За даними OilPrice, Євросоюз формально ухвалив це регулювання два роки тому, щоб скоротити викиди метану як усередині блоку, так і в країнах-постачальниках викопного палива.

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