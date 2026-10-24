ЄС закликав Ізраїль скасувати тендер E1 на понад 1200 помешкань — Anadolu Agency

Європейський Союз закликав уряд Ізраїлю відкликати тендер на будівництво понад 1200 помешкань у межах проєкту E1 на Західному березі Йордану. Як повідомляє Anadolu Agency, у ЄС вважають, що реалізація проєкту підірве перспективи врегулювання на основі двох держав.

Позиція Єврокомісії

Речник Європейської комісії Ануар Ель-Ануни заявив на щоденному брифінгу, що проєкт E1 розділить Західний берег Йордану на дві частини та ізолює Східний Єрусалим. За його словами, це ще більше послабить життєздатність майбутньої палестинської держави.

Ель-Ануни зазначив, що ЄС вважає ізраїльські поселення на Західному березі Йордану, зокрема в районі E1, незаконними за міжнародним правом. Брюссель також закликав зупинити проєкт E1 і розширення поселень та притягнути до відповідальності причетних до насильства в регіоні.

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Ситуація на Західному березі

Речник Єврокомісії заявив, що проєкт реалізується на тлі посилення нестабільності на Західному березі Йордану та рекордного рівня насильства з боку поселенців. Він також підтвердив прихильність ЄС до врегулювання на основі резолюції Ради Безпеки ООН про дві держави — Ізраїль і Палестину, які мають мирно співіснувати в межах визнаних кордонів.

Окремо Ель-Ануни заявив, що ЄС засуджує всі акти тероризму й насильства проти цивільних. Ізраїльська армія повідомила, що внаслідок стрілянини в Хевроні загинули двоє її військових, ще троє зазнали тяжких поранень. Після інциденту армія оголосила про повне закриття Хеврона та кількох навколишніх населених пунктів.

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