ЄС закликав Ізраїль відкрити переходи до Гази для допомоги — Al Jazeera

Європейський Союз закликав Ізраїль відкрити всі прикордонні переходи до сектора Газа та надати гуманітарним організаціям негайний і безперешкодний доступ для допомоги населенню після руйнівних підтоплень. Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на заяву, оприлюднену офісом високої представниці ЄС із закордонних справ і віцепрезидентки Єврокомісії Каї Каллас.

Доступ для гуманітарних організацій

ЄС заявив, що Ізраїль має забезпечити роботу ООН, її установ, гуманітарних та неурядових організацій у Газі. У блоці також наголосили на необхідності дотримуватися міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини.

У заяві зазначили, що цивільне населення, цивільна інфраструктура, медичний персонал і медичні заклади мають бути захищені. ЄС назвав глибоко тривожним нещодавній авіаудар по медичному комплексу Нассер на півдні Гази.

Удари та наслідки злив

У четвер внаслідок ізраїльського авіаудару по комплексу Нассер загинули щонайменше шестеро палестинців, серед яких був хірург, ще десятки людей дістали поранення. У суботу ізраїльський безпілотник атакував двох палестинців, які йшли вулицею в Джабалії на північній околиці міста Газа, повідомив директор лікарні «Шифа» Мохаммед Абу Сальмія. Обох доправили до цієї лікарні.

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Американський польовий госпіталь повідомив також про кількох поранених, не уточнивши їхньої кількості. Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по двох бойовиках ХАМАС у цьому районі.

За даними ЮНІСЕФ, сильні дощі останніми днями безпосередньо вплинули щонайменше на 106 тисяч людей у Газі: тисячі наметів для переміщених палестинців опинилися під водою, а туалети в таборах переповнювалися. Медійний офіс Гази повідомив, що було зруйновано понад 700 кілометрів каналізаційної мережі.

ЄС також підтвердив підтримку дводержавного розв'язання ізраїльсько-палестинського конфлікту, закликав до повного виведення ізраїльських сил із Гази та до сталого розподілу гуманітарної допомоги у значних обсягах і підтримки раннього відновлення.

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