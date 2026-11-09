ЄС закликав Ізраїль забезпечити гуманітарний доступ до Гази — Anadolu Agency

У Брюсселі, Бельгія, Європейський Союз закликав Ізраїль забезпечити повний гуманітарний доступ до Сектора Гази, де сильні зливи та холодна погода погіршують становище переміщених людей. Про це під час брифінгу Anadolu Agency повідомила речниця Європейської комісії Єва Грнчиржова.

Обмеження на переходах

За словами Грнчиржової, ЄС неодноразово звертався до ізраїльського уряду на всіх рівнях із закликом дозволити повний гуманітарний доступ до території. Вона зазначила, що не всі пункти пропуску відкриті для гуманітарної допомоги, а обмеження посилюють і без того критичну ситуацію.

Речниця Єврокомісії наголосила, що сім'ї, які живуть у наметах, особливо вразливі під час підтоплень. За її словами, холод і повені можуть підвищувати ризики захворювань та поширення шкідників.

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Потреби переміщених людей

За словами Грнчиржової, більшість населення Гази потребує укриття та непродовольчої допомоги, а близько 60% людей, яким потрібна підтримка, перебувають у критичних умовах. Від початку кризи в жовтні 2023 року ЄС виділив палестинцям майже 700 млн євро гуманітарної допомоги.

На Сектор Гази вплинула система низького тиску, що супроводжується холодним повітрям і сильними опадами. Тисячі переміщених палестинців залишаються у зношених наметах без опалення та належного захисту від дощу й холоду. За даними палестинських органів охорони здоров'я, від жовтня 2023 року внаслідок війни Ізраїлю в Газі загинули понад 74 тисячі палестинців, ще більш ніж 175 тисяч зазнали поранень.

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