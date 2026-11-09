ЄС запровадить Euro 7 із вимогами до гальмівного пилу та зношування шин — Autocar

У Європейському Союзі 29 листопада набудуть чинності норми Euro 7, що вперше охоплять не лише вихлопні викиди автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, а й частинки від гальмівних систем і зношування шин. Нові вимоги також поширяться на електромобілі, повідомляє Autocar.

Ліміти для гальмівного пилу

Регламент встановлює обмеження на викиди гальмівних частинок розміром до 10 мікронів — PM10. Для електромобілів допустимий рівень становитиме 3 мг на кілометр, а для автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння — 7 мг на кілометр.

Суворіший норматив для електрокарів пов’язаний із використанням рекуперативного гальмування. Воно зменшує роботу звичайних фрикційних гальм і, відповідно, кількість пилу, який утворюється під час взаємодії гальмівних колодок зі сталевими дисками.

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Вимоги до батарей і запчастин

Для електромобілів Euro 7 також передбачає вимоги щодо довговічності батарей. Вони повинні зберігати щонайменше 80% початкової ємності протягом перших п’яти років або до пробігу 100 тис. км — залежно від того, що настане раніше. Від п’яти до восьми років експлуатації або до 160 тис. км пробігу цей показник має становити не менш як 72%, також залежно від того, що настане раніше.

Наразі правила стосуються нових автомобілів та оригінальних комплектуючих, однак виробники запчастин уже адаптують продукцію до таких критеріїв. ZF Aftermarket під брендом TRW розробила технологію DTEC зі зниженим утворенням пилу для гальмівних дисків і колодок. У компанії зазначають, що значна частина пилу виникає зі сталевого диска, тому одним зі способів скорочення викидів є зміцнення його поверхні.

Для перевірки взаємодії компонентів гальмівної системи ZF використовує випробувальний стенд DustIN за режимами тестування, застосованими під час розроблення норм Euro 7.

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