Європейський Союз оголосив про обмеження кількості гібридних автомобілів, які можна буде імпортувати до блоку з Китаю. Квота становитиме приблизно 15% понад обсяг імпорту попереднього року та набуде чинності 1 грудня, повідомляє Deutsche Welle.

Причини обмежень

Європейська комісія заявила, що обмеження необхідні для захисту промисловості ЄС після різкого збільшення імпорту таких автомобілів. За її даними, розслідування засвідчило істотне зростання ввезення гібридних авто до Євросоюзу з 2023 року.

У Єврокомісії пов'язали цей стрибок зі зростанням надлишкових виробничих потужностей у світі, а також із посиленням торговельних обмежень на інших великих ринках. Зокрема, йдеться про низку мит, запроваджених у США за адміністрації Дональда Трампа.

Які автомобілі охоплює квота

Обмеження поширюватимуться на повні гібриди, гібриди з можливістю заряджання від електромережі та м'які гібриди. Домовленості про новий механізм у жовтні досягли єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович і міністр торгівлі Китаю Ван Вентао. У Китаї закликали ЄС дотримуватися досягнутої, за оцінкою Пекіна, збалансованої угоди.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Хоча механізм розробили на тлі зростання постачань із Китаю, окремі квоти діятимуть для всіх країн, частка яких перевищила 2% сукупного імпорту ЄС у 2025 році. Для інших імпортерів застосовуватиметься залишковий ліміт.

Ситуація на європейському ринку

За даними Європейської асоціації автовиробників, у жовтні реєстрація нових електромобілів у ЄС зросла на 61,4% у річному вимірі. Гібридні автомобілі становили близько третини всіх нових реєстрацій, а частка гібридів із заряджанням від мережі сягнула приблизно 10%.

Консалтингова компанія EY повідомила, що продажі китайських виробників у ЄС зросли на 73,4%, а їхня частка ринку досягла рекордних 13,1%. Водночас продажі німецьких автовиробників у ЄС у жовтні скоротилися на 5,7%, а їхня частка ринку зменшилася з 41,5% до 38,2%.

Читай нас у