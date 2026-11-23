Європейський Союз у понеділок додав засновника й лідера неонацистської ультраправої організації The Base Рінальдо Наццаро до санкційного списку щодо осіб і груп, причетних до тероризму. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Обмеження для Наццаро

Наццаро також відомий під псевдонімами Норман Спір і Роман Вулф. Рішення про його внесення до переліку ухвалила Рада ЄС.

Санкції передбачають заборону на поїздки до Євросоюзу та замороження активів Наццаро. Також заборонено прямо або опосередковано надавати йому кошти чи економічні ресурси.

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Санкційний список ЄС

Організація The Base перебуває під обмежувальними заходами ЄС із 2024 року через причетність до терористичних актів, зазначили в Раді ЄС.

Після внесення Наццаро до переліку санкційний список ЄС щодо тероризму охоплює 14 осіб і 23 групи та організації.

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