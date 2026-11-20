В Анталії, Туреччина, Європейський Союз застеріг, що нинішній проєкт рішення кліматичної конференції ООН COP31 може перетворити переговори на «саміт викопного палива». Про це йдеться в листі, з яким ознайомилося Politico Europe.

Позиція Євросоюзу

Єврокомісар з питань клімату Вопке Гукстра та міністр клімату Ірландії Дарраг О'Браєн написали лист від імені 27 держав ЄС. У ньому вони заявили, що Євросоюз не може приєднатися до консенсусу щодо пакета, який означатиме суттєвий крок назад для глобальної кліматичної політики.

Автори листа вказали, що нинішній проєкт рішення COP31 не містить згадки про викопне паливо, яке вони назвали головним чинником зміни клімату. На їхню думку, документ можуть сприйняти як відступ від попередніх зобов'язань і як такий, що непропорційно враховує інтереси подальшого виробництва та споживання викопного палива.

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Суперечка щодо CCUS

Проєкт документа закликає країни розширювати застосування технологій уловлювання, використання та зберігання вуглецю, відомих як CCUS, для досягнення визначеної цілі. Він також передбачає збільшення частки електроенергії у світовому споживанні енергії до 35% до 2035 року, зокрема електрики, виробленої з викопного палива.

Франція, друга за розміром економіка ЄС, різко розкритикувала включення цільових показників для CCUS. Міністерка екологічного переходу Франції Монік Барбю заявила журналістам, що країна категорично заперечує проти будь-яких числових показників, цілей або кількісних зобов'язань щодо уловлювання вуглецю.

Лист датований 19 листопада та адресований Австралії і Туреччині, які спільно головують на цьогорічніх глобальних кліматичних переговорах. ЄС наголосив, що надає перевагу амбітному результату переговорів, однак не готовий погоджуватися на домовленість за будь-яку ціну.

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