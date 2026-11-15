ЄС збере в Йорданії інвесторів для чистої енергетики — The National
Євросоюз наступного тижня проведе в Йорданії конференцію для інвесторів, розраховуючи залучити європейські компанії до проєктів у сфері відновлюваної енергетики та створення робочих місць. Комісарка ЄС із питань Середземномор’я Дубравка Шуїця заявила, що інтерес до інвестицій у країні виявили 60, 70 або навіть більше європейських компаній, повідомляє The National.
За словами Шуїці, Брюссель вважає Йорданію найбільш стабільною країною регіону. ЄС прагне підтримати створення робочих місць і розвиток професійних навичок для молоді, а також отримати доступ до дешевшої відновлюваної енергії, ніж у Європі.
Інвестиції в чисту енергетику
Єврокомісія минулого місяця запустила інвестиційну платформу, забезпечену гарантіями ЄС на 4,5 млрд євро. Вона має мобілізувати масштабні вкладення у відновлювану енергетику та чисті технології в Середземномор’ї.
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Платформа є частиною ініціативи T-Med, яка вже працює над енергетичними проєктами в Єгипті та Тунісі. Серед них — сонячна електростанція потужністю 100 МВт у туніському Сіді-Бузіді, запуск якої запланований на другу половину 2027 року. Шуїця також згадала завод із виробництва «зеленого» аміаку в єгипетському Айн-Сохні, продукцію якого експортують на ринок ЄС.
Допомога Сирії
Після візиту до Сирії Шуїця вирушить до Йорданії. У Дамаску вона співголовуватиме на Форумі координації партнерства щодо Сирії разом із главою МЗС Сирії Асаадом аш-Шибані. ЄС уже зобов’язався надати 620 млн євро на підтримку Сирії у 2026–2027 роках.
За словами єврокомісарки, переговори в Дамаску стосуватимуться залучення інвестицій, відновлення державних інституцій та умов для повернення сирійців, які виїхали за кордон. Вона зазначила, що сирійській владі потрібна технічна допомога, зокрема для відновлення роботи центрального банку.